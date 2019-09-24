«Кто-то помогает группировкам»: в Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков

Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 тыс. м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме. Кроме того, в ведомстве предположили, что создавать такие дронов террористам помогали те, кто обладает соответствующими технологиями.

Ударные беспилотники террористов из Сирии достаточно сложны технически и способны пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 тыс. м. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, во время демонстрации БПЛА, сбитых российскими ПВО у авиабазы в Хмеймиме в сентябре.

Он отметил, что внешне аппараты выглядят непримечательно, однако для их сборки необходимо специальное образование, так как конструкция содержит сложные технические решения. Так, на один из беспилотников была установлена система управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов.

В то же время на другом аппарате силовая установка была сделана из простой пятилитровой бочки с бензином.

«Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлёте в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты полтора-два километра», — сказал Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства отметил, что со временем боевики совершенствуют технические решения. Специалисты Минобороны анализируют сбитые БПЛА и, согласно их выводам, террористам оказывают помощь извне.

«Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — подчеркнул Конашенков.

Архивное фото. Беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в атаке на российские военные объекты в Сирии

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Нападения боевиков

Отметим, что боевики периодически осуществляют попытки атаковать российские силы в Хмеймиме. Как правило, для этих целей используются беспилотники. Так, последняя атака с использованием двух дронов была осуществлена 3 сентября — оба БПЛА террористов были сбиты на безопасном расстоянии, никто не пострадал и сама база также не пострадала.

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«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях», — говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении RT.

А до этого, 11 августа, в атаке использовались уже шесть беспилотников. Они также были уничтожены на подлёте — пострадавших или материального ущерба не было.

Россия неоднократно обращала внимание на вылазки и атаки, которые осуществляют боевики, укрывающиеся в зоне деэскалации Идлиб. Так, по данным Минобороны РФ, террористы контролируют более 90% Идлиба. 20 августа глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что боевики постоянно осуществляют провокации.

«На всем протяжении всего нынешнего года такие провокации не прекращались. Они исчисляются десятками, если не сотнями. В том числе несколько десятков провокаций с использованием беспилотных летательных аппаратов, ударных беспилотников, которые пытались поразить цели на территории авиационной базы Российской Федерации в Хмеймиме», — говорил он.

При этом в России отмечали и выгоду Соединённых Штатов от продолжения конфликта в Сирии. Глава Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что таким образом Вашингтон получает объяснения для незаконного присутствия своих войск в арабской республике.

«США и их союзникам безразлична судьба простых сирийцев. Очаги напряженности в Сирии нужны американцам лишь для обоснования своего незаконного присутствия на территории суверенного государства и удовлетворения любыми средствами своих геополитических амбиций», — сказал он.

«Наши сотрудники сделали всё»

В то же время вооружённый конфликт на территории остальной страны завершён. По словам Лаврова, страна «постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни». Это стало возможно в том числе благодаря российским военным, которые сделали всё возможное для завершения войны, подчеркнул ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Для того, чтобы они могли пойти в эти школы, многие-многие наши сотрудники, врачи, инженеры, командиры сделали всё, чтобы их учёба, их жизнь стала безопасной», — отметил он.

При этом окончательная нормализация ситуации в арабской республике должна произойти благодаря работе конституционного комитета. Об этом по итогам переговоров стран астанинского процесса (Росссия, Турция и Иран) говорил президент РФ Владимир Путин.

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«Мы исходим из того, что работа конституционного комитета окажет решающее воздействие на окончательную нормализацию ситуации в САР», — сказал он.

Напомним, сирийский конституционный комитет должен будет выработать новый основной закон арабской республики. В него входят представители правительства, оппозиции и гражданского общества. Долгое время стороны не могли урегулировать его состав, однако 23 сентября Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о завершении формирования комитета.

«Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета», — сказал он.

Начало работы произойдёт в ближайшие недели, подчеркнул Гуттериш. Он выразил признательность России, Турции и Ирану за помощь в этом процессе.

«Я признателен правительствам России, Турции и Ирана за усилия в сфере дипломатии по содействию в заключении этого соглашения», — добавил он, поблагодарив также страны Совбеза ООН и «малой группы» — Великобританию, Францию, США, Германию, Иорданию и Саудовскую Аравию.