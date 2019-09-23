Генсек ООН объявил о создании конституционного комитета в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета в Сирии, сообщает ТАСС.

«Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного конституционного комитета», — сказал он.

По словам Гутерреша, конституционный комитет в ближайшие недели должен начать работу в Женеве.

Генсек ООН поблагодарил Россию, Турцию и Иран за участие в создании комитета.

Накануне спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск, где планирует встретиться с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

В конце августа Педерсен заявлял, что конституционный комитет Сирии почти сформирован.

16 сентября президент России Владимир Путин по итогам трёхсторонних переговоров с лидерами Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что стороны исходят из того, что конституционный комитет Сирии окажет решающее воздействие на нормализацию ситуации в САР.