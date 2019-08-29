В ООН заявили, что конституционный комитет Сирии почти сформирован

Короткая ссылка
Спецпредставитель Генсека ООН по САР Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет Сирии почти сформирован.
В ООН заявили, что конституционный комитет Сирии почти сформирован
  • Reuters

«В начале июля у меня были продуктивные переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом и с руководством СКП по всем остающимся вопросам всего пакета — именам (кандидатурам), кругу полномочий комитета и правилам процедур. Пакет почти завершён», — приводит РИА Новости слова Педерсена.

Он выразил надежду, что о завершении работы можно будет объявить до конца сентября.

Ранее в ООН рассказали о последних шагах по созданию конституционного комитета САР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить