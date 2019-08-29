В ООН заявили, что конституционный комитет Сирии почти сформирован

Спецпредставитель Генсека ООН по САР Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет Сирии почти сформирован.

«В начале июля у меня были продуктивные переговоры с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом и с руководством СКП по всем остающимся вопросам всего пакета — именам (кандидатурам), кругу полномочий комитета и правилам процедур. Пакет почти завершён», — приводит РИА Новости слова Педерсена.

Он выразил надежду, что о завершении работы можно будет объявить до конца сентября.

Ранее в ООН рассказали о последних шагах по созданию конституционного комитета САР.