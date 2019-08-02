В ООН рассказали о последних шагах по созданию конституционного комитета САР

Короткая ссылка
Заместительница спецпосланника ООН в Сирии Хаула Матар рассказала RT, что для создания конституционного комитета САР осталось сделать «буквально два последних шага».
В ООН рассказали о последних шагах по созданию конституционного комитета САР
  • Reuters

По её словам, если бы спецпосланник ООН в Сирии Гейра Педерсена не получил недавно травму, все стороны могли бы уже пройти этап достижения договорённостей о составе комитета.

«Нам осталось сделать буквально два последних шага на пути формирования комитета. Только после этого определят место для объявления о составе комитета. В качестве места проведения его заседания, как известно, выбрана Женева», — сказала она.

Как указала Матар, созванный конституционный комитет позволит ускорить процесс политического урегулирования сирийского кризиса.

Ранее российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили формирование и начало работы конституционного комитета Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить