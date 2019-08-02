В ООН рассказали о последних шагах по созданию конституционного комитета САР

Заместительница спецпосланника ООН в Сирии Хаула Матар рассказала RT, что для создания конституционного комитета САР осталось сделать «буквально два последних шага».

По её словам, если бы спецпосланник ООН в Сирии Гейра Педерсена не получил недавно травму, все стороны могли бы уже пройти этап достижения договорённостей о составе комитета.

«Нам осталось сделать буквально два последних шага на пути формирования комитета. Только после этого определят место для объявления о составе комитета. В качестве места проведения его заседания, как известно, выбрана Женева», — сказала она.

Как указала Матар, созванный конституционный комитет позволит ускорить процесс политического урегулирования сирийского кризиса.

Ранее российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили формирование и начало работы конституционного комитета Сирии.