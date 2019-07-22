Лавров и Чавушоглу обсудили конституционную комиссию Сирии

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Российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили формирование и начало работы конституционного комитета.
Лавров и Чавушоглу обсудили конституционную комиссию Сирии
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МИД России.

Там отметили, что стороны также подняли тему зоны деэскалации «Идлиб» и важность координации усилий по борьбе с терроризмом.

Ранее Лавров рассказал о контактах военных России и США по Сирии.

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