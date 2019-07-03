Лавров рассказал о контактах военных России и США по Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарём ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином сообщил, что военные России и США поддерживают контакты по Сирии.

«Между военными США и России в Сирии налажен так называемый канал деконфликтинга, по которому происходит обмен информацией с целью избежать непредвиденных, непреднамеренных инцидентов», — заявил Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT, проинформировали ли США Россию об авиаударе по позициям террористической организации «Аль-Каида»* на северо-западе Сирии.

Он отметил, что «США понимают сохраняющиеся угрозы терроризма на сирийской территории, особенно на восточном берегу Евфрата, который США, в общем-то, незаконно оккупируют, по сути дела, в целом ряде районов и на котором они осуществляют действия, не совсем вписывающиеся в логику борьбы с терроризмом».

Министр подчеркнул, что «борьба с терроризмом должна вестись без каких-либо двойных стандартов и на территории САР, как требует резолюция 2254 (Совета Безопасности ООН. — RT), эта борьба должна быть бескомпромиссной — будь то на восточном берегу Евфрата, будь то в идлибской зоне деэскалации».

Ранее президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудили в ходе встречи на полях G20 ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.