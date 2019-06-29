Лавров назвал конструктивной встречу Путина и Трампа

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Японии. По его словам, прошедшая встреча была важной и конструктивной.

«Говорили о том, какой у нас сейчас объем экономического сотрудничества, которое, между прочим, увеличивается, несмотря на санкции», — цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что стороны также затронули вопрос стратегической стабильности.

«Говорили о стратегической стабильности, о том, что необходимо не допускать гонку вооружений, начать диалог», — уточнил Лавров.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России и США были насыщенными.