Путин рассказал об ожиданиях от работы конституционного комитета в САР

Президент России Владимир Путин по итогам трёхсторонних переговоров с лидерами Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что стороны исходят из того, что конституционный комитет Сирии окажет решающее воздействие на нормализацию ситуации в САР.

«Мы исходим из того, что работа конституционного комитета окажет решающее воздействие на окончательную нормализацию ситуации в САР», — заявил он.

По его словам, стороны неоднократно говорили о безальтернативности политического процесса в Сирии.

Также президент отметил, что нельзя допустить, чтобы члены комитета, сами сирийцы, были связаны по рукам и ногам: они должны работать добровольно и стремиться к позитивному результату.

Путин добавил, что запускать работу конституционного комитета необходимо как можно скорее и «как можно быстрее стремиться к окончательному положительному результату, к договорённостям противоборствующим сторонам в интересах своего собственного народа».

В ходе трёхстороннего саммита в турецкой столице президенты России, Ирана и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и формирование конституционного комитета САР.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции лидеров трёх стран.