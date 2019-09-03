Рядом с авиабазой Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов
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Как отмечается, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили два беспилотника 3 сентября около 21:20 мск, оба аппарата приближались к авиабазе.
«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях», — говорится в сообщении.
В результат инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет.
В начале августа ПВО Хмеймима отразила атаку боевиков, которую они провели с помощью беспилотников.