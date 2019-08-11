ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«11 августа около 20:10 мск средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим были обнаружены шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся с северо-западного направления к аэродрому», — указали в ведомстве.
Зенитные огневые средства авиабазы уничтожили все ударные беспилотники террористов на безопасной дистанции.
Пострадавших и материальных потерь в результате атаки нет. База работает в плановом режиме.
Ранее СМИ сообщали, что боевики атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии, применив, предположительно, беспилотники.