ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

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ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразила атаку боевиков, которую они провели с помощью беспилотников. В ходе нападения были сбиты шесть БПЛА, направлявшихся к аэродрому.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«11 августа около 20:10 мск средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим были обнаружены шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся с северо-западного направления к аэродрому», — указали в ведомстве.

Зенитные огневые средства авиабазы уничтожили все ударные беспилотники террористов на безопасной дистанции.

Пострадавших и материальных потерь в результате атаки нет. База работает в плановом режиме.

Ранее СМИ сообщали, что боевики атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии, применив, предположительно, беспилотники.

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