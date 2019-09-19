Небензя сообщил о завершении фазы вооружённого противостояния в Сирии
- Reuters
«Фаза вооружённого противостояния в рамках сирийского кризиса фактически завершена. Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к этому процессу», — цитирует его РИА Новости.
По словам постпреда, только террористы продолжают вести войну, «заставляя страдать мирное население». Небензя также отметил недопустимость оправдания деятельности террористов или представления их в качестве «дерадикализовавшейся оппозиции».
Постпред также заявил, что в сирийской провинции Идлиб не проводилось и не проводится никаких масштабных операций.