Небензя сообщил о завершении фазы вооружённого противостояния в Сирии

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Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что все заинтересованные в политическом урегулировании конфликта стороны сели за стол переговоров.
Небензя сообщил о завершении фазы вооружённого противостояния в Сирии
  • Reuters

«Фаза вооружённого противостояния в рамках сирийского кризиса фактически завершена. Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к этому процессу», — цитирует его РИА Новости.

По словам постпреда, только террористы продолжают вести войну, «заставляя страдать мирное население». Небензя также отметил недопустимость оправдания деятельности террористов или представления их в качестве «дерадикализовавшейся оппозиции».

Постпред также заявил, что в сирийской провинции Идлиб не проводилось и не проводится никаких масштабных операций

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