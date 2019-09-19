Небензя заявил, что масштабных операций в Идлибе не проводится

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что в сирийской провинции Идлиб не проводилось и не проводится никаких масштабных операций. 
Небензя заявил, что масштабных операций в Идлибе не проводится
  • Reuters

По его словам, Германия, Бельгия и Кувейт «вбросили проект резолюции и всячески нагнетали темп работы над ним», указывая на сообщения о якобы «массовой гибели мирных жителей в Идлибе».

Небензя отметил, что «на самом деле всё обстоит иначе», передаёт ТАСС.

«Во-первых, никаких масштабных операций в Идлибе не проводилось и сейчас не проводится. В провинции соблюдается режим прекращения огня, периодически нарушаемый исключительно террористами», — заявил он.

Ранее СБ ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе, так как Россия и Китай проголосовали против принятия документа.

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