Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 12 членов СБ ООН поддержали принятие резолюции, один воздержался от голосования.

В проекте резолюции по Идлибу Бельгия, Германия и Кувейт призывают все стороны прекратить огонь 21 сентября в 12:00.

При этом Россия и КНР представили свой вариант документа с призывом о прекращении огня в Идлибе с полуночи 20 сентября.

В российско-китайском проекте резолюции говорится, что прекращение военных действий не распространяется на военные операции против «отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с террористическими группами», как это определено СБ ООН. Также в проекте говорилось о несоответствии координат объектов в провинции Идлиб их реальному расположению для включения в список деконфликтинга.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российской стороне пока не предлагали сотрудничество с внутренней комиссией ООН по расследованию авиаударов по гражданским объектам в Идлибе.