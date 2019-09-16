Небензя: России не предлагали сотрудничество с комиссией ООН по Идлибу

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российской стороне пока не предлагали сотрудничество с внутренней комиссией ООН по расследованию авиаударов по гражданским объектам в Идлибе.
Небензя: России не предлагали сотрудничество с комиссией ООН по Идлибу

    «К нам пока никто не подходил. Если кто-то подойдёт, мы сперва посмотрим, каков круг обязанностей комиссии и как они собираются взаимодействовать, и исходя из этого будем действовать», — приводит его слова РИА Новости

    Он заявил, что военные России выявили «множество примеров преднамеренной дезинформации» по расследованию в Идлибе.

    Небензя отметил, что координаты в списке гражданских объектов, полученном российской стороной, не соответствуют фактическому расположению. Российский дипломат также представил ряд подтверждающих это слайдов. 

    Постпред добавил, что в июле коллеги из ООН представили список из 11 объектов, которые якобы были повреждены в результате ударов с воздуха. Российские военные осмотрели эти объекты. По словам Небензи, слайды, которые были сделаны в разные периоды времени, указывают на то, что объекты не были подвержены авиаударам.

    Ранее Минобороны назвало фейком сообщения об ударах России по Идлибу.

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