Минобороны назвало фейком сообщения об ударах России по Идлибу

Минобороны России опровергло сообщения Reuters о том, что российские боевые самолёты нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.

«С началом действия 31 августа режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолёты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что информация о нанесении самолётами ВКС России ударов по высоте Джабаль аль-Акрад «является очередным фейком».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона готова предоставить свои данные для независимого расследования ООН авиаударов в сирийской провинции Идлиб.

Постпред напомнил, что по поводу действий России и правительства Сирии «звучало много лживых обвинений». Он подчеркнул, что у России «есть целый ряд фактов для этого расследования».

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что более 1 тыс. гражданских лиц были убиты в сирийской провинции Идлиб в условиях эскалации боёв с 29 апреля по 29 августа.