ООН: с конца апреля в Идлибе убиты более тысячи человек
- Reuters
«В районах демилитаризованной зоны Идлиба и его окрестностях Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло проверить (сведения о том), что 1089 гражданских лиц были убиты сторонами конфликта», — приводит ТАСС слова Бачелет.
Среди погибших — 304 ребенка, 213 женщин и 572 мужчины, заявила она.
Бачелет назвала приведенные ею цифры «ужасными, постыдными и глубоко трагичными».
31 августа в США заявили, что нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба.
Как отметили в ЦПВС, американская авиация нанесла удар, не уведомив об этом Россию и Турцию.
В МИД России сообщили, что эта операция США поставила под угрозу соблюдение режима тишины, удар спровоцировал обстрелы террористами позиций правительственных войск Сирии.