ООН: с конца апреля в Идлибе убиты более тысячи человек

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что более тысячи гражданских лиц были убиты в сирийской провинции Идлиб в условиях эскалации боев с 29 апреля по 29 августа.
ООН: с конца апреля в Идлибе убиты более тысячи человек
  • Reuters

«В районах демилитаризованной зоны Идлиба и его окрестностях Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло проверить (сведения о том), что 1089 гражданских лиц были убиты сторонами конфликта», — приводит ТАСС слова Бачелет.

Среди погибших — 304 ребенка, 213 женщин и 572 мужчины, заявила она.

Бачелет назвала приведенные ею цифры «ужасными, постыдными и глубоко трагичными». 

31 августа в США заявили, что нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба.

Как отметили в ЦПВС, американская авиация нанесла удар, не уведомив об этом Россию и Турцию.

В МИД России сообщили, что эта операция США поставила под угрозу соблюдение режима тишины, удар спровоцировал обстрелы террористами позиций правительственных войск Сирии.

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