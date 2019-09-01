США нанесли авиаудар в Идлибе без уведомления России и Турции
- Reuters
По данным ЦПВС, США нанесли авиаудар в районе между населёнными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая 31 августа в 15:00.
«В нарушение всех ранее достигнутых договорённостей Соединённые Штаты нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях», — заявили в центре.
Отмечается, что в населённых пунктах, которые подверглись авиаудару США, имеются многочисленные жертвы и разрушения.
Российская сторона добавила, что США такими действиями поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в Идлибе, сорвав его на ряде направлений.
Накануне в Центральном командовании Вооружённых сил США заявили, что нанесли удар по позициям «Аль-Каиды»* в районе сирийского города Идлиб.
С 31 августа в Идлибе был установлен новый режим прекращения огня.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.