В Идлибе вводится новый режим прекращения огня

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В сирийском Идлибе с 31 августа вводится новый режим прекращения огня. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
В Идлибе вводится новый режим прекращения огня
  • Reuters

«Достигнута договорённость о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении.

В ЦПВС призвали командиров вооружённых формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по нейтрализации террористов в Идлибе. 

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