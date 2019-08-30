В Идлибе вводится новый режим прекращения огня

В сирийском Идлибе с 31 августа вводится новый режим прекращения огня. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Достигнута договорённость о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении.

В ЦПВС призвали командиров вооружённых формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по нейтрализации террористов в Идлибе.