В Идлибе вводится новый режим прекращения огня
- Reuters
«Достигнута договорённость о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении.
В ЦПВС призвали командиров вооружённых формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по нейтрализации террористов в Идлибе.