Путин и Эрдоган наметили допмеры по борьбе с террористами в Идлибе

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Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, обсудили дополнительные меры по нейтрализации террористов в Идлибе. Об этом сообщил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров.
Путин и Эрдоган наметили допмеры по борьбе с террористами в Идлибе
  • РИА Новости

«Мы наметили с президентом Турции дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки в этой зоне и, как следствие, в Сирии в целом», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что зона деэскалации не должна служить прибежищем для боевиков, тем более плацдармом для совершения новых нападений. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что военнослужащие двух стран находятся в постоянном контакте по ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.

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