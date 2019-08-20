Лавров рассказал о повседневном контакте России и Турции по Идлибу

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Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей коллегой из Ганы Ширли Айоркор Ботчвей заявил, что российские и турецкие военнослужащие находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.
Лавров рассказал о повседневном контакте России и Турции по Идлибу
  • РИА Новости

«Ситуация, которая там разворачивается сейчас, она связана именно с тем, что экстремисты не прекращают своих попыток оттуда (из контролируемых боевиками и оппозицией районов в Идлибе. — RT) поражать цели на остальной части территории САР. Наши военные, конечно же, находятся в повседневном контакте», — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Лавров подчеркнул, что действия России и Турции направлены на то, чтобы пресечь регулярные нарушения режима прекращения военных действий со стороны террористов.

«В начале этого года президенты России и Турции договорились внутри этой территории деэскалации создать ещё и демилитаризованную зону, отодвинув на 10—15—20 км на разных частях этого периметра любые вооружения вглубь, чтобы эта дистанция... не позволяла продолжать упомянутые мной провокации», — напомнил министр.

Тем не менее, по его словам, провокации продолжились, в том числе «через головы турецких наблюдателей».

19 августа трое гражданских погибли и 12 человек получили ранения при атаке на турецкий военный конвой, который двигался к наблюдательному пункту в Идлибе.

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