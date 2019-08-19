Турция заявила о трёх погибших при атаке на военный конвой в Сирии
- Reuters
«Мы решительно осуждаем это нападение, которое расходится с существующими соглашениями и сотрудничеством, а также диалогом с Россией», — цитирует Anadolu сообщение оборонного ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что сирийские ВВС нанесли удар по турецкому военному конвою в провинции Идлиб.
Как сообщало агентство SANA со ссылкой на МИД Сирии, турецкие бронетранспортёры начали движение в сторону города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, бои за который ведёт сирийская армия.