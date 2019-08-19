Турция заявила о трёх погибших при атаке на военный конвой в Сирии

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По меньшей мере трое гражданских погибли и 12 человек получили ранения после авиаудара по турецкому конвою, который двигался к наблюдательному пункту, сообщили в Министерстве обороны Турции.
Турция заявила о трёх погибших при атаке на военный конвой в Сирии
  • Reuters

«Мы решительно осуждаем это нападение, которое расходится с существующими соглашениями и сотрудничеством, а также диалогом с Россией», — цитирует Anadolu сообщение оборонного ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что сирийские ВВС нанесли удар по турецкому военному конвою в провинции Идлиб.

Как сообщало агентство SANA со ссылкой на МИД Сирии, турецкие бронетранспортёры начали движение в сторону города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, бои за который ведёт сирийская армия.

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