МИД Сирии заявил о продвижении турецких БТР в направлении Хан-Шейхуна

МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортёры движутся в сторону города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, бои за который ведёт сирийская армия.

«Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна», — цитирует SANA заявление МИД.

Ранее сообщалось, что в провинции Идлиб сирийская армия продолжает военные операции против террористов «Джабхат ан-Нусра»* и других террористических группировок, расширив зону своего контроля в западных окрестностях города Хан-Шейхун.

13 августа, как сообщало ФАН, российские наблюдатели зафиксировали 25 нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки.

* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.