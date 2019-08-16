В Турции назвали сроки начала работы координационного центра по Сирии
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Об этом информирует Anadolu.
По словам Акара, стороны в целом достигли договорённости по многим вопросам, включая контроль и координацию воздушного пространства.
Ранее в Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Отмечалось, что поездка организована в рамках деятельности Центра совместных операций Турции и США по формированию «зоны безопасности» на севере Сирии.