В Турции назвали сроки начала работы координационного центра по Сирии

Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что совместный координационный центр Турции и США по контролю зоны безопасности в Сирии начнёт функционировать на следующей неделе.

Об этом информирует Anadolu.

По словам Акара, стороны в целом достигли договорённости по многим вопросам, включая контроль и координацию воздушного пространства.

Ранее в Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.

Отмечалось, что поездка организована в рамках деятельности Центра совместных операций Турции и США по формированию «зоны безопасности» на севере Сирии.