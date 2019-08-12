В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией
- Reuters
Об этом информирует Anadolu.
В ведомстве заявили, что поездка организована в рамках деятельности Центра совместных операций Турции и США по формированию «зоны безопасности» на севере Сирии.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии.
7 августа в Анкаре заявляли, что Турция и США достигли договорённости о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.