Турция и США создадут центр для координации действий в Сирии

Турция и США достигли договорённости о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте турецкого Минобороны.

«Завершены переговоры, которые проходили в Минобороны Турции 5—7 августа с американскими военными представителями относительно планируемой зоны безопасности на севере Сирии в координации с США», — указывается в сообщении.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США прошли успешно.

В начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выступают против «любого одностороннего вторжения Турции» в северные регионы Сирии.