Турция намерена создать зону безопасности в Сирии

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Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

«Было вновь заявлено о нашей решимости прилагать все возможные усилия для создания «мирного коридора» в рамках обеспечения безопасности нашей границы», — говорится в коммюнике.

Ранее официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус заявила, что США надеются на продолжение переговоров с Турцией о зоне безопасности на севере Сирии.

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