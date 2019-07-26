США надеются продолжить переговоры с Турцией о зоне безопасности в САР

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Официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус заявила, что США надеются на продолжение переговоров с Турцией о зоне безопасности на севере Сирии.
США надеются продолжить переговоры с Турцией о зоне безопасности в САР
  • Reuters

«Мы надеемся, мы считаем, что эти переговоры будут продолжены», — цитирует её РИА Новости.

При этом Ортагус отметила, что цели президента США Дональда Трампа и американского госсекретаря Майка Помпео в Сирии заключаются в том, чтобы «избежать образования вакуума в сфере безопасности, который может привести к дестабилизации ситуации в регионе».

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар проинформировал Вашингтон о готовности Анкары к односторонним шагам по «нейтрализации угроз» в Сирии.

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