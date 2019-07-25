В Турции не исключили возможности новой операции в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что проинформировал США о готовности Анкары к односторонним шагам по «нейтрализации угроз» в Сирии.

Он подчеркнул, что Турция «не допускает задержек в вопросе реализации шагов по Сирии».

«Делегация США вновь проинформирована о готовности Анкары к односторонним шагам по нейтрализации угроз. США проинформированы о позиции Анкары по ситуации в Сирии», — цитирует Anadolu Акара.

Глава Минобороны добавил, что Турция «ожидает скорейшего рассмотрения и ответа американской стороны».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшие дни может быть сформирован конституционный комитет Сирии. При этом он отметил, что Турция и США не достигли соглашения в вопросе создания зоны безопасности на Севере Сирии — «кто её будет контролировать».