В Турции допустили скорое создание конституционного комитета САР

Короткая ссылка
В ближайшие дни может быть сформирован конституционный комитет Сирии, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
В Турции допустили скорое создание конституционного комитета САР
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на главу МИД.

При этом Чавушоглу отметил, что Турция и США не достигли соглашения в вопросе создания зоны безопасности на Севере Сирии, «кто её будет контролировать».

«Также не был согласован вопрос вывода (курдских формирований. — RT) «Сил народной самообороны» с этой территории», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили формирование и начало работы конституционного комитета.

В апреле Лавров сообщил, что формирование сирийского конституционного комитета находится на завершающей стадии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить