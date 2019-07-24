В Турции допустили скорое создание конституционного комитета САР

В ближайшие дни может быть сформирован конституционный комитет Сирии, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на главу МИД.

#BREAKING In coming days we may announce establishment of constitutional committee in Syria, says Turkish foreign minister — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 24, 2019

При этом Чавушоглу отметил, что Турция и США не достигли соглашения в вопросе создания зоны безопасности на Севере Сирии, «кто её будет контролировать».

«Также не был согласован вопрос вывода (курдских формирований. — RT) «Сил народной самообороны» с этой территории», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили формирование и начало работы конституционного комитета.

В апреле Лавров сообщил, что формирование сирийского конституционного комитета находится на завершающей стадии.