Лавров рассказал о процессе формирования конституционного комитета Сирии
- Reuters
«Сейчас завершается работа по формированию конституционного комитета. Надеюсь, что в самое ближайшее время наши коллеги из ООН смогут начать выполнять призыв содействовать работе этого комитета, который должен начать работать в Женеве», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились ускорить создание конституционного комитета САР.
В марте представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди заявил «Известиям», что конституционный комитет должен начать свою работу в «ближайшие месяцы».