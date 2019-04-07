Лавров рассказал о процессе формирования конституционного комитета Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади заявил, что формирование сирийского конституционного комитета находится на завершающейся стадии.
Лавров рассказал о процессе формирования конституционного комитета Сирии
  • Reuters

«Сейчас завершается работа по формированию конституционного комитета. Надеюсь, что в самое ближайшее время наши коллеги из ООН смогут начать выполнять призыв содействовать работе этого комитета, который должен начать работать в Женеве», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились ускорить создание конституционного комитета САР.

В марте представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди заявил «Известиям», что конституционный комитет должен начать свою работу в «ближайшие месяцы».

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