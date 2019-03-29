Россия и Турция условились ускорить создание конституционного комитета САР
- Reuters
«Мы условились ускорить формирование конституционного комитета в сотрудничестве с нашими коллегами из ООН и, разумеется, в контактах с сирийским правительством и оппозицией», — сказал он.
Министр отметил, что астанинский формат по Сирии «остаётся единственным эффективным форматом решения многочисленных вопросов сирийского урегулирования».
Ранее в Госдепе отметили положительную роль России в урегулировании ситуации в Сирии.