Россия и Турция условились ускорить создание конституционного комитета САР

Россия и Турция условились ускорить формирование конституционного комитета Сирии. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сообщил по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Мы условились ускорить формирование конституционного комитета в сотрудничестве с нашими коллегами из ООН и, разумеется, в контактах с сирийским правительством и оппозицией», — сказал он.

Министр отметил, что астанинский формат по Сирии «остаётся единственным эффективным форматом решения многочисленных вопросов сирийского урегулирования».

Ранее в Госдепе отметили положительную роль России в урегулировании ситуации в Сирии.