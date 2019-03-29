Россия и Турция условились ускорить создание конституционного комитета САР

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Россия и Турция условились ускорить формирование конституционного комитета Сирии. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сообщил по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Россия и Турция условились ускорить создание конституционного комитета САР
  • Reuters

«Мы условились ускорить формирование конституционного комитета в сотрудничестве с нашими коллегами из ООН и, разумеется, в контактах с сирийским правительством и оппозицией», — сказал он.

Министр отметил, что астанинский формат по Сирии «остаётся единственным эффективным форматом решения многочисленных вопросов сирийского урегулирования».

Ранее в Госдепе отметили положительную роль России в урегулировании ситуации в Сирии.

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