В Госдепе отметили пользу России в урегулировании ситуации в Сирии

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Политика России в отношении Сирии «оказалась вполне полезной», в частности, благодаря способствованию гуманитарной помощи жителям региона, заявили в Госдепе.
В Госдепе отметили пользу России в урегулировании ситуации в Сирии
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«Сейчас русские работают над конституционным комитетом... Они настроены на сотрудничество в своих идеях и других действиях», — заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Он отметил, что Россия проявила себя как полезный участник урегулирования в Сирии.

«Например, в январе Россия одобрила резолюцию ООН, которая позволяет нам продолжать отправлять гуманитарную помощь в Сирию через территории, контролируемые оппозицией, это полезно», — подчеркнул Джеффри.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о работе над созданием конституционного комитета в Сирии.

Новый специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен отметил ключевую роль России и ООН в сирийском урегулировании.

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