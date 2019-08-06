Пентагон намерен предотвратить операции Турции на севере Сирии

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выступают против «любого одностороннего вторжения Турции» в северные регионы Сирии.
Пентагон намерен предотвратить операции Турции на севере Сирии
  • AFP

Как сказал американский министр обороны время визита в Токио, США намерены предотвратить турецкие операции в Сирии, потому что «такие действия Турции стали бы неприемлемыми» и могли бы нести угрозу американским силам, которые работают с отрядам Сирийских демократических сил (SDF).

«Мы собираемся предотвратить односторонние вторжения, которые опять-таки расстроили бы взаимные интересы, которые объединяют Соединенные Штаты, Турцию и Сирийских демократических сил в отношении северной Сирии», — цитирует Эспера The Washington Post.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.

Как стало известно 30 июля, Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.

В Госдепе заявили, что обеспокоены планами турецкой армии.

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