Эрдоган: Турция начнёт операцию на востоке Сирии
- Reuters
«Наша новая цель — восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии», — приводит Anadolu слова Эрдогана.
Эрдоган отметил, что ранее турецкая армия провела операции в сирийских Африне, Джераблюсе и Эль-Бабе.
По его словам, «Анкара не намерена бездействовать в ответ на провокации и обстрелы приграничных населённых пунктов с сирийской территории».
Ранее сообщалось, что Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.