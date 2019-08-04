Эрдоган: Турция начнёт операцию на востоке Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.
Эрдоган: Турция начнёт операцию на востоке Сирии
  • Reuters

«Наша новая цель — восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии», — приводит Anadolu слова Эрдогана.

Эрдоган отметил, что ранее турецкая армия провела операции в сирийских Африне, Джераблюсе и Эль-Бабе.

По его словам, «Анкара не намерена бездействовать в ответ на провокации и обстрелы приграничных населённых пунктов с сирийской территории».

Ранее сообщалось, что Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.

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