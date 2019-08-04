Эрдоган: Турция начнёт операцию на востоке Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.

«Наша новая цель — восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии», — приводит Anadolu слова Эрдогана.

Эрдоган отметил, что ранее турецкая армия провела операции в сирийских Африне, Джераблюсе и Эль-Бабе.

По его словам, «Анкара не намерена бездействовать в ответ на провокации и обстрелы приграничных населённых пунктов с сирийской территории».

Ранее сообщалось, что Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.