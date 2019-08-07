Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
  • Reuters

«Переговоры с США по созданию зоны безопасности в Сирии продолжаются, они проходят позитивно, в конструктивном ключе. Наши подходы сближаются», — приводит NTV слова Акара.

Он отметил, что Турция не позволит создать «террористический коридор» у своих южных границ.

Ранее сообщалось, что Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена вскоре провести операцию против боевиков на сирийской территории на восточном берегу реки Евфрат.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выступают против «любого одностороннего вторжения Турции» в северные регионы Сирии.

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