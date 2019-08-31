США заявили о нанесении удара по позициям «Аль-Каиды» возле Идлиба

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В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что по позициям террористов «Аль-Каиды»* в районе сирийского города Идлиб 31 августа был нанесён удар. 
США заявили о нанесении удара по позициям «Аль-Каиды» возле Идлиба
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя CENTCOM Эрла Брауна.

«Эта операция была направлена против главарей «Аль-Каиды», ответственных за атаки, угрожающие гражданам США, нашим партнёрам и мирным жителям», — сообщил он.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в Идлибе с 31 августа вводится новый режим прекращения огня.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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