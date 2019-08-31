США заявили о нанесении удара по позициям «Аль-Каиды» возле Идлиба
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя CENTCOM Эрла Брауна.
«Эта операция была направлена против главарей «Аль-Каиды», ответственных за атаки, угрожающие гражданам США, нашим партнёрам и мирным жителям», — сообщил он.
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в Идлибе с 31 августа вводится новый режим прекращения огня.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.