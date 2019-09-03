Эрдоган прокомментировал удар США по Идлибу

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем прокомментировал авиаудар США по сирийскому Идлибу.
Эрдоган прокомментировал удар США по Идлибу
  • Reuters

«В последние дни США, к сожалению, вступили в конфликт, проведя авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает… Невозможно смотреть на это молча», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Он рассказал, что делегации Турции, России и Ирана обсуждают ситуацию в Идлибе.

31 августа в США заявили, что нанесли удар по позициям террористов «Аль-Каиды»* в районе Идлиба.

Как отметили в ЦПВС, американская авиация нанесла удар, не уведомив об этом Россию и Турцию.

В МИД России сообщили, что эта операция США поставила под угрозу соблюдение режима тишины, удар спровоцировал обстрелы террористами позиций правительственных войск Сирии.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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