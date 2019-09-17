«Эффективный механизм»: как прошла встреча Путина, Эрдогана и Рухани по урегулированию конфликта в Сирии

В Анкаре завершилась пятая встреча глав государств, выступающих гарантами астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Президенты России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в САР и согласовали дальнейшие шаги по разрешению конфликта. Одной из основных тем переговоров стало формирование конституционного комитета Сирии. По словам Владимира Путина, состав органа полностью определён, и теперь необходимо как можно скорее запустить его работу в Женеве. Кроме того, лидеры трёх стран затронули обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации, а также призвали США вывести войска с территории арабской республики.

В понедельник, 16 сентября, в Анкаре состоялась пятая встреча глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями относительно дальнейших шагов по нормализации обстановки в САР. Кроме того, лидеры России, Ирана и Турции затронули темы развития сотрудничества между странами и обсудили другие важные вопросы, касающиеся Ближневосточного региона.

В преддверии саммита главы государств также провели друг с другом двусторонние встречи.

«Считаю, что астанинский процесс, гарантами которого выступают Россия, Турция и Иран, является эффективным механизмом содействия сирийскому урегулированию», — заявил Путин в ходе своей вступительной речи на саммите.

Реджеп Тайип Эрдоган также назвал этот формат единственной эффективной платформой по выработке решений.

Конституционный комитет

Формирование конституционного комитета САР, в который войдут представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества, находится на завершающей стадии. Об этом заявил в Анкаре Владимир Путин. По его словам, теперь необходимо, чтобы его члены «не подвергались давлению извне», а работу органа нужно запустить «как можно быстрее».

«Теперь следовало бы оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более что состав комитета наконец-то полностью определён», — сказал глава государства.

Он также отметил, что работу конституционного комитета САР могут попытаться сорвать экстремисты, которые зарабатывают на войне, однако Россия, Иран и Турция будут пресекать эти действия.

«Мы исходим из того, что работа конституционного комитета окажет решающее воздействие на окончательную нормализацию ситуации в Сирийской Арабской Республике. Мы много раз говорили об этом и постоянно повторяли, что нет никакой другой альтернативы, кроме политического процесса», — указал Путин на итоговой пресс-конференции.

Ранее о почти полном завершении работ по формированию конституционного комитета говорил спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен. Он выражал надежду на то, что процесс завершится в сентябре.

Ситуация в Идлибе

В ходе переговоров в Анкаре также обсуждалось обострение ситуации в зоне деэскалации «Идлиб» и Заевфратье. По словам президента Турции, эта тема стала одной из центральных на саммите. Как отметил Эрдоган, из-за активизировавшихся боевых действий в этом регионе погибли около тысячи мирных жителей, а сотням тысяч пришлось покинуть свои дома.

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«Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряжённая ситуация в единственной оставшейся зоне деэскалации «Идлиб», где в последнее время увеличилась активность террористических организаций», — добавил в свою очередь Путин.

По словам российского лидера, эта территория не должна служить плацдармом для экстремистов, поэтому необходимо приложить дополнительные усилия в борьбе с терроризмом.

«Мы не можем, конечно, с этим смириться, поэтому договорились с господином Эрдоганом и господином Рухани продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряжённости в Идлибе», — пояснил президент России.

Хасан Рухани также заметил, что террористические группировки активизировались не только в Идлибе, но и в районе к востоку от Евфрата, который находится под контролем США.

«Мы знаем, кто всем им даёт оружие», — указал лидер Ирана.

Территориальная целостность Сирии и действия США

Главы государств — гарантов астанинского процесса также указали, что их общим принципом является сохранение территориальной целостности, уважение национального суверенитета и невмешательство во внутренние дела Сирии. Они подчеркнули, что всеми этими моментами пренебрегают Соединённые Штаты, которые до сих пор не вывели свои войска из САР, несмотря на обещания Дональда Трампа.

«Жизненно важно, чтобы американские силы ушли из региона и сирийское правительство вернуло под свой контроль все территории, в том числе северные и находящиеся восточнее Евфрата», — сказал Хасан Рухани.

Владимир Путин также отметил, что нахождение американских войск на территории США незаконно, и выразил надежду, что решение главы Белого дома о выводе военного контингента будет реализовано.

Российская делегация на трёхстороннем саммите по Сирии в Анкаре

© Kremlin.ru

В то же время президент Турции указал на недопустимость оказания поддержки террористическим организациям под предлогом борьбы с боевиками «Исламского государства»*. Речь идёт о том, что Вашингтон оказывает помощь курдским вооружённым формированиям партии «Демократический союз» и «Силам народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими.

Реджеп Тайип Эрдоган также добавил, что турецкая сторона намерена самостоятельно сформировать зону безопасности в Сирии, если не договорится с США. На этой территории также будут созданы «города для беженцев».

«Надо создать город для их жизни, чтобы они занимались садоводством и земледелием. Объяснил коллегам, что нужно создать для них инфраструктуру. Необходимо предотвратить образование террористического коридора», — подчеркнул турецкий лидер.

Атака на саудовские НПЗ

Несмотря на то что лидеры трёх стран не обсуждали в ходе саммита тему нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, этот вопрос был поднят журналистами во время пресс-конференции. Напомним, что ответственность за атаку на заводы компании Saudi Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

По мнению Хасана Рухани, народ Йемена имеет право на самозащиту, учитывая поступающий в Эр-Рияд поток оружия, который в дальнейшем используется против йеменцев.

При этом Реджеп Эрдоган с сожалением констатировал, что в настоящее время «мусульмане противоборствуют мусульманам».

«Вспомним, кто первый начал бомбить Йемен? И мы увидим, откуда это началось», — добавил турецкий президент.

Говоря об этой ситуации, Владимир Путин процитировал Коран: «Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями».

Российский лидер также отметил, что в священной книге мусульман говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода.

«Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, их политическому руководству достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в своё время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент Эрдоган, закупив у России С-400. Они надёжно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», — заявил Путин.

Следующая встреча пройдёт в Иране

Как заметил президент России, трёхсторонний саммит по Сирии в Анкаре прошёл «весьма продуктивно и успешно». Аналогичную точку зрения также высказали лидеры Ирана и Турции.

Главы государств также поприветствовали Ливан и Ирак в качестве новых наблюдателей астанинского процесса.

При этом в своём совместном заявлении они указали, что военные атаки Израиля по Сирии дестабилизируют ситуацию и ведут к «усилению напряжённости» на Ближнем Востоке.

«Участники подтвердили твёрдую приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии. Эти принципы необходимо соблюдать всем сторонам, и никакие действия не должны их подрывать», — говорится в документе.

Добавим, что следующий саммит пройдёт в Тегеране. Столица Ирана во второй раз примет посвящённые сирийскому урегулированию переговоры. Первая встреча трёх президентов на территории исламской республики прошла в сентябре 2018 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.