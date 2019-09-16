«Угрозы стали рутиной»: могут ли атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии привести к открытому конфликту Ирана с США

Соединённые Штаты готовы «принять меры» против виновных в нападении беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ранее госсекретарь Майк Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей», хотя ответственность за инцидент уже взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В Тегеране все обвинения отвергли и напомнили, что американские базы и корабли находятся в зоне досягаемости ракет исламской республики. По мнению экспертов, военное столкновение Ирана и США приведёт к катастрофическим последствиям. В то же время аналитики считают, что бить тревогу пока не стоит, поскольку подобные угрозы с обеих сторон уже стали рутиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы к решительному ответу на атаки против нефтяных объектов в Саудовской Аравии. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.

«Нефтяной сектор Саудовской Аравии подвергся нападению. Есть основания полагать, что мы знаем, кто в этом виновен. Мы в полной готовности принять меры в зависимости от результатов проверки, однако ждём от королевства информации насчёт того, кто, по их мнению, стоял за атакой и на каких условиях мы будем действовать!» — написал американский лидер.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. September 2019

Помимо того, Дональд Трамп сообщил, что США могут использовать свои нефтяные резервы для стабилизации цен на энергоносители.

Напомним, 14 сентября беспилотники атаковали два предприятия, принадлежащие компании Saudi Aramco, близ населённых пунктов Абкайк и Хурайс.

Снимок со спутника предполагаемого места атаки беспилотников близ населённого пункта Абкайк в Саудовской Аравии

© Planet Labs Inc/Handout via REUTERS

На следующий день в компании сообщили, что в результате атаки уровень добычи нефти в стране сократился вполовину — на 5,7 млн баррелей в сутки. Мировые рынки отреагировали резким повышением цен на «чёрное золото».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает атаку дронов на саудовские нефтяные сооружения. Также он сообщил, что этот инцидент может стать одной из тем, которые 16 сентября обсудят лидеры России, Ирана и Турции на встрече в Анкаре.

Американские обвинения

Ответственность за диверсию в отношении саудовских нефтяных объектов взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Ранее они неоднократно запускали ракеты и беспилотники по целям на территории Саудовской Аравии.

16 сентября представители движения заявили, что в любой момент могут снова нанести удар по целям на территории саудовского королевства, призвав власти страны прекратить боевые действия в Йемене.

Контролирующие север Йемена представители движения «Ансар Аллах», которых называют хуситами по фамилии основателя этой организации Хусейна аль-Хуси, и саудовцы являются военными противниками. С 2015 года Саудовская Аравия активно участвует в направленной против хуситов военной операции коалиции арабских стран в Йемене.

Однако в Соединённых Штатах ответственность за удары возложили на Иран. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Тегеран «начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей». Сенатор-республиканец Линдси Грэм и вовсе заявил, что американцы могут в ответ нанести удары по нефтяным объектам Ирана.

Американский информационно-аналитический портал Politico, ссылаясь на представителей администрации Трампа, отмечает, что у них якобы есть доказательства, что удар был нанесён не с территории Йемена, а из Ирана или Ирака. Иракские власти опровергают сообщения, что территориях их страны использовалась для удара по Саудовской Аравии. Тегеран также заявил о своей непричастности к инциденту.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва негативно относится к нарастанию напряжённости в регионе и призывает «все региональные и нерегиональные страны не делать каких-либо поспешных шагов или выводов, которые могут лишь усугубить дестабилизацию».

«Что касается поспешных выводов, то мы никогда не были сторонниками такой линии», — заявил Песков, комментируя слова Помпео.

История с диверсиями

С момента обострения американо-иранских отношении в конце апреля — начале мая 2019 года Вашингтон не в первый раз обвиняет Тегеран в проведении диверсий против поставок нефти из региона Персидского залива. Так, согласно предположениям американских официальных лиц, якобы именно Иран стоял за атаками на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ в Оманском заливе и несёт ответственность за удар беспилотниками по саудовскому нефтепроводу в середине мая.

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Как и сейчас, ответственность за атаку на нефтяной объект в Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы.

Через месяц США вновь обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Ещё через несколько дней возник новый повод для нагнетания напряжённости — сбитый иранцами американский беспилотник. 21 июня президент Дональд Трамп заявлял, что был готов нанести удар по целям на территории Ирана, в ответ на уничтожение дрона иранскими военными.

Однако, по словам американского президента, в последний момент он отменил операцию, узнав, что могут погибнуть 150 человек. Трамп назвал такой исход «непропорциональным ответом» на сбитый беспилотник. Ранее Трамп и Помпео не исключали возможности проведения военной операции против исламской республики.

Как отметил в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, США уже исчерпали все возможности санкционного давления на Иран. Однако начинать войну прямо сейчас в Вашингтоне опасаются — такое развитие событий может поставить крест на перспективах Трампа переизбраться на второй президентский срок в 2020 году.

«Если предположить, что военное вторжение осуществится, это будет катастрофой для всех, — заявил Судаков. — Катастрофой не только нефтяных корпораций. Иракская кампания это уже показала. Сотни тысяч человек погибли, больше полутора миллионов стали беженцами. Это приблизительная цифра. Но если говорить о 80-миллионном Иране, то эти цифры будут гораздо выше. Это затронет страны бывшего СССР, будет огромное количество беженцев».

Для США возможная иранская компания, по мнению эксперта, обернётся высокими человеческими потерями и ростом расходов, которые лягут на плечи рядовых налогоплательщиков.

Десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima в Персидском заливе

© U.S. Navy

Иранская позиция

Иран причастность к проведению атаки против саудовской нефтяной компании опровергает. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в воскресенье, 15 сентября, обвинил американскую сторону в «максимальной лжи».

В свою очередь, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде предупредил американцев, что в зоне досягаемости баллистических ракет исламской республики находятся база Эль-Удейд в Катаре и база Аз-Зафра в Объединённых Арабских Эмиратах, а также корабли ВМС США в Оманском заливе.

«Каждому должно быть известно, что военные базы и суда США, расположенные в пределах двух тысяч километров (от иранских границ), находятся в зоне досягаемости наших ракет», — цитирует иранское агентство Tasnim заявление военного.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани, отправляясь на саммит в Астане, обвинил США и Израиль в нагнетании напряжённости в регионе. В то же время иранский лидер призвал ближневосточные державы к диалогу.

Запуск баллистической ракеты в Иране

© Reuters/Mahmood Hosseini/TIMA

В понедельник Аббас Мусави сообщил, что американские заявления о возможных ударах по Ирану «неуместны и абсурдны». Помимо этого, представитель иранской стороны опроверг циркулировавшую ранее в СМИ информацию о возможной встрече Рухани с Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН. Это мероприятие стартует в Нью-Йорке уже 17 сентября.

Между тем президент США уже намекнул, что он не верит заявлениям Тегерана о непричастности к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

«Помните, когда Иран сбил беспилотник, они намеренно заявили, что он был в их «воздушном пространстве хотя он даже близко к нему не был. Они твёрдо придерживались этой версии, хотя знали, что это ложь. Теперь они говорят, что не имеют отношения к атаке на Саудовскую Аравию. Увидим?» — написал Трамп в Twitter.

По словам Сергея Судакова, «сейчас США не готовы вести нормальные открытые переговоры с Ираном» и «пытаются создать для себя достаточно выгодную позицию путём шантажа и запугивания иранских властей».

Однако эксперта настораживают попытки Вашингтона «сколотить антииранскую коалицию», что в отдалённой перспективе может привести к войне.

«Сейчас идёт подготовительный этап к тому, чтобы рано или поздно нанести удар по Ирану», — считает политолог.

Старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин в интервью RT, в свою очередь, полагает, что раньше времени поднимать тревогу не стоит.

«Эскалация продолжается где-то с апреля и угрозы со стороны США тоже. Но я считаю, что никаких американских ударов не последует, — заявил Бобкин в разговоре с RT. — Удара не будет. Всё это стало рутиной, каждую неделю мы имеем такие новости».