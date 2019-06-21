Трамп заявил, что США были готовы нанести удар по Ирану

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Президент США Дональд Трамп заявил, что был готов отдать приказ об ударе по иранским объектам. Об этом он написал в Twitter.
Трамп заявил, что США были готовы нанести удар по Ирану
  • Reuters

По его словам, он отдал приказ не наносить точечных ударов по Ирану за десять минут до их начала.

«Мы были полностью готовы к возмездию — по трём различным объектам, но я спросил, сколько людей погибнет. «150 человек, сэр», — ответил мне генерал. За десять минут до удара я его остановил — это непропорциональный ответ на то, что сбит беспилотник», — пояснил американский лидер.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом БПЛА, однако впоследствии отменил операцию.

20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

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