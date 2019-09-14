Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Тегеран стоит за почти 100 нападениями на Саудовскую Аравию в то время, как Рухани и Зариф делают вид, что занимаются дипломатией. На фоне всех призывов к деэскалации Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена», — отметил Помпео.

Вместе с этим госсекретарь призвал все страны «публично и безоговорочно осудить нападения Ирана».

Ранее в МВД Саудовской Аравии заявили, что после атак беспилотников на двух НПЗ государственной компании Saudi Aramco произошли пожары. В Лондоне осудили  атаку йеменских повстанцев-хуситов на саудовские нефтяные объекты.

В свою очередь, специальный посланник Генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс выразил обеспокоенность произошедшим и призвал все стороны проявлять сдержанность и не допускать повторения подобных инцидентов, которые представляют серьёзную угрозу региональной безопасности.

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