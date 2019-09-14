В ООН обеспокоены атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Специальный посланник Генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс выразил обеспокоенность атакой йеменских повстанцев-хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

Об этом сказано на его официальной странице.

«Спецпосланник в Йемене глубоко обеспокоен атаками беспилотников на два крупных нефтяных предприятия Саудовской Аравии... Эта военная эскалация очень тревожна», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Гриффитс призвал все стороны проявлять сдержанность и не допускать повторения подобных инцидентов, которые представляют серьёзную угрозу региональной безопасности.

Ранее в МВД Саудовской Аравии заявили, что после атак беспилотников на двух НПЗ государственной компании Saudi Aramco произошли пожары. В Лондоне осудили атаку дронов.