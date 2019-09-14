В Лондоне осудили атаку дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

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Министерство иностранных дел Великобритании осудило атаку йеменских повстанцев-хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. 
В Лондоне осудили атаку дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении официального представителя британского внешнеполитического ведомства.

«Британия осуждает безрассудную атаку на нефтеперерабатывающие структуры в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли хуситы», — подчеркнули в МИД.

Также в Лондоне заявили, что подобная эскалация подрывает координируемые ООН усилия по прекращению конфликта в Йемене.

Ранее в МВД Саудовской Аравии заявили, что после атак беспилотников на двух НПЗ государственной компании Saudi Aramco произошли пожары.

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