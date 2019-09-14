В Лондоне осудили атаку дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
- Reuters
Об этом говорится в заявлении официального представителя британского внешнеполитического ведомства.
«Британия осуждает безрассудную атаку на нефтеперерабатывающие структуры в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли хуситы», — подчеркнули в МИД.
Также в Лондоне заявили, что подобная эскалация подрывает координируемые ООН усилия по прекращению конфликта в Йемене.
Ранее в МВД Саудовской Аравии заявили, что после атак беспилотников на двух НПЗ государственной компании Saudi Aramco произошли пожары.