В Саудовской Аравии после атак беспилотников загорелись два НПЗ

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В Саудовской Аравии на двух нефтеперерабатывающих заводах произошли пожары в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на представителя саудовского МВД.
В Саудовской Аравии после атак беспилотников загорелись два НПЗ
  • Reuters

«В 04:00 субботы службы промышленной безопасности компании Aramco приступили к тушению двух пожаров на НПЗ компании в районах Абкайк и Хурайс, возникших после ударов БПЛА», — заявили в министерстве.

По словам представителя МВД, возгорания на двух заводах локализованы. 

В связи с произошедшим началось расследование.

Отмечается, что заводы принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

В июне восемь человек пострадали при обстреле аэропорта в Саудовской Аравии с помощью дронов.

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