В Саудовской Аравии после атак беспилотников загорелись два НПЗ
- Reuters
«В 04:00 субботы службы промышленной безопасности компании Aramco приступили к тушению двух пожаров на НПЗ компании в районах Абкайк и Хурайс, возникших после ударов БПЛА», — заявили в министерстве.
По словам представителя МВД, возгорания на двух заводах локализованы.
В связи с произошедшим началось расследование.
Отмечается, что заводы принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.
В июне восемь человек пострадали при обстреле аэропорта в Саудовской Аравии с помощью дронов.