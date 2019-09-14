В Саудовской Аравии после атак беспилотников загорелись два НПЗ

В Саудовской Аравии на двух нефтеперерабатывающих заводах произошли пожары в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на представителя саудовского МВД.

«В 04:00 субботы службы промышленной безопасности компании Aramco приступили к тушению двух пожаров на НПЗ компании в районах Абкайк и Хурайс, возникших после ударов БПЛА», — заявили в министерстве.

По словам представителя МВД, возгорания на двух заводах локализованы.

В связи с произошедшим началось расследование.

Отмечается, что заводы принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

В июне восемь человек пострадали при обстреле аэропорта в Саудовской Аравии с помощью дронов.