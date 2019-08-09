«Иран прекрасно понимает обстановку»: почему Тегеран не боится военных действий со стороны США

Иран не боится того, что Вашингтон развяжет против исламской республики войну — она «самым негативным образом» отразится на cамих США и их союзниках в регионе, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоcсейн Салами. Кроме того, по словам военачальника, противники Ирана «выдохлись» в результате соревнования с Тегераном и находятся в тактическом и стратегическом тупике. Эксперты считают, что в ИРИ правильно оценивают ситуацию — американцы не готовы к открытому противостоянию с этой страной.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что США не начнут войну с Ираном в Персидском заливе, так как понимают, какие последствия это будет иметь для них и их союзников в регионе.

«Мы убеждены, что США не желает войны с Ираном... Все вооружённые силы Ирана готовы защищать страну и дадут решительный ответ на любой акт агрессии», — заявил Хоссейн Салами 7 августа во время визита в приграничную провинцию Керманшах на западе страны.

«Сейчас безопасность границ — это приоритет Вооруженных сил ИРИ», — добавил командующий КСИР.

По словам генерала, «враг измотан и демонстрирует умственную и политическую усталость», которая явно заметна в схватке с Ираном. Несмотря на экономическое, политическое и культурное давление, Тегеран успешно отразил попытки начать с Исламской республикой войну, цитирует Салами иранское агентство Mehr.

Командующий Корпус Стражей Исламской революции генерал Хосейн Салами

Reuters

© Morteza Nikoubazl

Ранее командующий силами ПВО иранской армии бригадный генерал Алиреза Сабахи Фард предостерёг врагов Ирана от опрометчивых действий в регионе.

«В настоящее время наше военное оборудование и наш опыт превосходят то, что было в годы «Священной обороны» (война Ирана с Ираком 1980 — 1988 годов), поэтому врагам не следует допускать ошибок», — приводит его слова иранское новостное агентство ABNA.

Взаимные захваты

Напомним, отношения ИРИ с США и странами Запада обострились после того, как 4 июля 2019 года британские военные в Гибралтаре арестовали супертанкер Grace One, якобы перевозивший 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана в Сирию в обход действующих в отношении Дамаска санкций.

Позднее в Минобороны Великобритании заявили, что три иранских катера предприняли попытку остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе, которую предотвратил фрегат HMS Montrose.

Танкер Stena Impero в Ормузском проливе

globallookpress.com

© Xinhua

19 июля Корпусом стражей исламской революции в Ормузском проливе был задержан британский нефтяной танкер Stena Impero. По словам военных, причиной задержания судна стало «нарушение международного морского права» и столкновение с иранским рыболовецким судном.

Вскоре после этого Белый дом ввёл санкции против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, а по линии Госдепа США были продлены ограничения по ядерной программе Ирана.

Кроме того, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон направил запросы Британии, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее и Австралии с предложением присоединиться к коалиции по поддержанию безопасности в Ормузском проливе, силы которой будут патрулировать морской путь и защищать танкеры от возможного захвата со стороны Ирана.

В условиях крайне напряженной ситуации, которая сложилась между Ираном и США, идёт ожидаемый обмен резкими заявлениями и действиями, пояснила в беседе с RT эксперт по Ирану Ирина Фёдорова. Однако, по её мнению, опасаться перехода этого конфликта в активную фазу не стоит.

«Дело не в том, что Вашингтон не может противостоять или победить Тегеран. Просто американцы сейчас не заинтересованы в этом, потому что внутри США разворачивается предвыборная гонка за пост президента. Сейчас Трампу никак нельзя начинать войну, поскольку он понимает, что военный конфликт с Ираном будет затяжной и не такой простой, исходя как из финансовых, так и человеческих затрат. Иранская сторона, которая прекрасно понимает обстановку в США, может сейчас делать любые заявления, потому что Вашингтон не начнёт военные действия против Тегерана», — отметила Ирина Фёдорова.

Такую точку зрения разделяет и эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов.

«Трампу сейчас ввязываться в какие-то конфликты и столкновения с иранцами не стоит, поскольку он участвует в предвыборной гонке и хочет остаться на второй срок на посту президента США. Есть ещё важный фактор — Израиль, потому что Иран сразу заявил, что, как только американцы предпримут шаги с использованием силы, через 30 минут Иерусалима не будет на свете», — напомнил Вавилов в разговоре с RT.

Неудачная коалиция

Стоит отметить, что Вашингтону пока не удаётся собрать коалицию для ответа Ирану — официальные отказы от участия в этом мероприятии уже заявили Япония и Германия. Военные корабли направила к проливу только Великобритания. Остальные возможные участники медлят с ответом.

Портал Military.com сообщает, что сейчас в регионе Персидского залива находятся два британских военных корабля — фрегат HMS Montrose и эсминец HMS Duncan. При этом, отмечает издание, Montrose вскоре должен покинуть регион и вернуться в Великобританию для планового ремонта.

Также по теме Рухани: война с Ираном стала бы «матерью всех войн» Президент Ирана Хасан Рухани заявил в эфире государственного телевидения, что война с его страной стала бы «матерью всех войн».

Ранее британские СМИ со ссылкой на оборонные источники сообщали, что в регион также вышла подводная лодка HMS Astute, несущая на борту баллистические и крылатые ракеты, однако официального подтверждения эта информация не получила.

Таким образом, основной силой, противостоящей Ирану в регионе, остаётся 5-й флот ВМС США, а также подразделения, размещённые на базах в регионе, например, в Катаре.

Анализируя происходящее, Центральное командование США (CENTCOM), курирующее американские операции на Ближнем Востоке, выпустило заявление, в котором говорится о том, что «США по-прежнему решительно настроены сотрудничать с союзниками и региональными партнёрами, с тем чтобы гарантировать свободу судоходства и торговли, а также обеспечить безопасность американских судов и персонала в данном регионе», сообщает издание Business Insider.

По мнению CENTCOM, «в условиях роста напряжённости в регионе возможный просчёт или неверная идентификация могут вызвать агрессивные действия по отношению к судам, принадлежащим США, их союзникам или партнёрам по коалиции, осуществляющим деятельность в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе».

Однако процесс создания анти-иранской морской коалиции пока идёт не так быстро, как хотелось бы США, отметила Ирина Фёдорова.

«Европа на словах поддерживает создание коалиции по охране перевоза нефти в Персидском заливе и Ормузском проливе, но реально поддержку оказали только Британия и Израиль, который не отправил корабли, но заявил, что будет делиться своими разведданными с членами военно-морской коалиции. Остальные страны к Вашингтону пока не присоединились», — сказала эксперт.

Принуждение и переговоры

Несмотря на попытки создать коалицию для патрулирования Ормузского пролива и продолжающееся санкционное давление на Иран, Вашингтон продолжает делать заявления о готовности к неким переговорам, на которые должна согласиться Исламская республика.

Демонстранты во время митинга в Тегеране

AFP

«США продолжат стремиться к дипломатическому варианту, который решил бы проблему деструктивного поведения иранского режима. Единственный путь для продвижения вперёд — это выработка всеобъемлющей сделки, которая охватила бы весь комплекс таких угроз», — гласит официальное заявление Помпео, которым он сопроводил введение новых санкций против Тегерана.

Напомним, в 2018 году Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения, которое предусматривало отказ Ирана от разработки ядерного оружия взамен на снятие экономических санкций.

Став главой Белого дома, Дональд Трамп с первого дня называл сделку «ужасной» и заявлял о том, что прекратит её действие, несмотря на то, что Иран соблюдал все поставленные условия. Европа с позицией Вашингтона не согласилась — страны Старого света продолжают вести торговлю с Тегераном, несмотря на угрозу американских санкций.

Попытки США усилить давление на Иран и проецировать свою силу в регионе забуксовали, потому что Штаты не рассчитали свою силу, сказал RT Александр Вавилов.

«Американцы думали, что, если они пригрозят дубинкой, то все сразу поднимут руки. Но все дипломаты мира совместными усилиями 10 лет разрабатывали ядерную сделку — работающий план, который давал результаты. Если его подорвать, то в первую очередь плохо будет европейцам, потому что появится серьёзная угроза для их безопасности. Важно понимать, что современный мир представляет собой большую деревню — если конфликт происходит на одном конце, то он охватывает всё селение. В этом тесном и узеньком мире нужно жить сообща и решать проблемы совместно», — заключил эксперт.