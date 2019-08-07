Вашингтон и Эр-Рияд намерены исключить перебои на рынке нефти из-за Ирана

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Министр энергетики США Рик Перри встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и Саудовской принцессой Римой бинт Бандар.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минэнерго Соединённых Штатов.

«Госсекретарь Перри и министр Аль-Фалих подтвердили, что, будучи двумя ведущими мировыми поставщиками нефти, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут и впредь работать вместе для обеспечения того, чтобы мировые рынки нефти оставались в хорошо снабжёнными для компенсации сбоев, особенно в свете агрессивных усилий Ирана дестабилизировать их», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.

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