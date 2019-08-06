Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе

Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства. Об этом заявили в британском Министерстве обороны.

В ведомстве подчеркнули, что события, которые произошли в регионе за последние четыре месяца, включая захват танкера под флагом Британии Stena Impero, свидетельствуют о растущей угрозе для коммерческого судоходства.

«Королевский флот будет сотрудничать с военно-морским флотом США для обеспечения безопасности торговых судов в Ормузском проливе» — говорится в заявлении британского министерства.

Глава Минобороны Бен Уоллес, в свою очередь, заявил о готовности страны встать на защиту своих судов от «противоправных посягательств».

При этом в Великобритании также подчеркнули неизменность своей позиции по отношению к Ирану в вопросе сохранения ядерной сделки.

«Мы по-прежнему привержены сотрудничеству с Ираном и нашими международными партнёрами в целях деэскалации ситуации и сохранения ядерной сделки», — отмечается в заявлении главы британского МИД Доминика Рааба, которое приводит военное ведомство.

Ранее в Германии сообщили об отказе от участия в коалиции США в Ормузском проливе.

26 июля американский госсекретарь Майк Помпео рассказал, что Вашингтон направил запросы Британии, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее, и Австралии с предложением присоединиться к коалиции по безопасности в Ормузском проливе.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Великобритании «в связи с нарушением им международных правил судоходства».