Помпео рассказал о предложении по созданию коалиции в Ормузском проливе

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Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире Fox News рассказал, что Вашингтон предложил ряду европейских и некоторым азиатским странам присоединиться к коалиции по поддержанию безопасности в Ормузском проливе.

«Мы запросили британцев, французов, немцев, норвежцев, японцев, южнокорейцев, австралийцев... Я уверен, что пропустил несколько стран», — сказал он.

По мнению Помпео, стороны, заинтересованные в обеспечении безопасности Ормузского пролива, должны принять участие в коалиции, в том числе для того, чтобы «защитить основы свободных и открытых водных путей».

Ранее Помпео заявил, что США формируют коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы.

В МИД России оценили идею американских коллег.

В последнее время в регионе происходят события, негативно сказывающиеся на отношениях ряда государств.

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