Помпео рассказал о предложении по созданию коалиции в Ормузском проливе
«Мы запросили британцев, французов, немцев, норвежцев, японцев, южнокорейцев, австралийцев... Я уверен, что пропустил несколько стран», — сказал он.
По мнению Помпео, стороны, заинтересованные в обеспечении безопасности Ормузского пролива, должны принять участие в коалиции, в том числе для того, чтобы «защитить основы свободных и открытых водных путей».
Ранее Помпео заявил, что США формируют коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы.
В МИД России оценили идею американских коллег.
В последнее время в регионе происходят события, негативно сказывающиеся на отношениях ряда государств.