В НАТО призвали Иран освободить британский танкер

В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.

Североатлантический альянс выразил осуждение в связи с захватом в Ормузском проливе Ираном двух нефтяных танкеров, один из которых шёл под британским флагом.

«Это представляет собой прямой вызов международной свободе навигации», — говорится в заявлении альянса.

В НАТО призвали немедленно освободить задержанный танкер и экипаж судна.

Иранская сторона задержала британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля в связи с нарушением им международных правил судоходства. На борту судна находятся 23 члена экипажа, в том числе три россиянина.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Ирана направлены на соблюдение морских правил.