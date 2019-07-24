Рухани: Иран не даст устраивать беспорядок в районе Ормузского пролива

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе.

«Не позволим кому-либо устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе, в любом случае мы не ищем напряжённости и военного столкновения», — приводит РИА Новости слова Рухани.

Он отметил, что Ормузский пролив — это не место для шуток и «игр с международными нормами».

19 июля силы иранского КСИР задержали в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

В Тегеране отметили, что судно нарушило международные правила судоходства.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.